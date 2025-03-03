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97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

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97. Oscar Ödülleri töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Gecenin büyük zaferini 'Anora' filmi elde etti. Yönetmen Sean Baker, aynı filmle bir gecede dört Oscar kazanarak rekor kırdı. Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazandı. Başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 97. Oscar Ödülleri töreninde, "Anora" filmi büyük zafer elde etti. Sinema dünyasının en prestijli gecesinde, yönetmen Sean Baker, aynı filmle bir gecede dört Oscar kazanarak rekor kırdı.

Conan O'Brien'ın sunduğu törende "Anora", En İyi Film ödülünün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini de kazandı. Filmin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken duygusal bir konuşma yaptı: "Los Angeles'ta büyüdüm ama Hollywood her zaman bana çok uzak gelirdi. Bugün bu sahnede olmak gerçekten inanılmaz."

Oyunculuk dallarında Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Sahneye çıkarken ağzındaki sakızı kız arkadaşına fırlatması izleyicilerin tepkisini çekti. Kieran Culkin, "A Real Pain" filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Emilia Pérez" filmindeki performansıyla Zoe Saldaña, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak "Oscar alan ilk Dominik kökenli Amerikalı" unvanını elde etti. 13 dalda aday gösterilen film, toplamda sadece iki ödülle yetindi.

Gecede dikkat çeken diğer kazananlar arasında "Flow" En İyi Animasyon Filmi olurken, Letonya'ya ilk Oscar'ını getirdi. "I'm Still Here" ise Brezilya'ya ilk Oscar zaferini yaşattı.

Törende ayrıca görsel şölen de vardı. Ariana Grande ve Cynthia Erivo'nun açılış performansının yanı sıra, Doja Cat, Lisa ve Raye'in James Bond şarkılarına saygı duruşu, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Queen Latifah, Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey, hayatını kaybeden Quincy Jones'ı andı.

"Dune: Part Two" teknik dallarda iki ödül kazanırken, "Wicked" de kostüm ve prodüksiyon tasarımı ödüllerini aldı. Oscar heyecanında büyük beklenti yaratan "The Substance" filmindeki rolüyle Demi Moore ise ödül alamadı.

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!
Haberler.com / Abdullah Teymur - Kültür Sanat
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