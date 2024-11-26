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92 Yaşındaki Çömlek Ustası Osman Kaya, 84 Yılın Ardından Mesleğine Veda Etti

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Bilecik'in Kınık köyünde yaşayan çömlek ustası Osman Kaya, 84 yıl boyunca sürdürdüğü çömlekçilik mesleğine 92 yaşında veda etti. Usta, yıllarca başkalarına ait atölyelerde çalışarak köyün kültürünü genç kuşaklara aktardı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde hayatını sürdüren 92 yaşındaki çömlek ustası Osman Kaya, 84 yıldır yürüttüğü mesleğine veda etti.

Çömlekçiliğe köyünde bir ustanın yanında 8 yaşındayken çıraklıkla başlayan Kaya, yıllarca başkalarına ait atölyelerde toprağa şekil vererek kaplar, vazolar yaptı.

İlerlemiş yaşına rağmen dinçliğini, mesleğine olan tutkusunu koruyan Kaya, çömlekçi çarkının başında geçen 84 yılın ardından mesleğini bıraktı.

Eşi 3 yıl önce vefat eden, 3'ü kız 4 çocuk ve 7 torun sahibi Kaya, özellikle "Kınık deseni" işlemeciliğinde yetişmesine vesile olduğu çömlekçilere, bilgi ve deneyimlerine ihtiyaç duyduklarında yardım etmeyi sürdürüyor.

Kınık'ın en yaşlı çömlek ustası Osman Kaya, AA muhabirine, 1940 yılında mesleğe "düdüklü ibrik" yaparak başladığını söyledi.

Ustasının, çalışmasının karşılığı olarak haftada 1 kilogram kuru üzüm verdiğini belirten Kaya, "Zaten bu işe ilk başlayanlar düdüklü ibrik yapardı. Yeteneğim geliştikçe ustam yevmiye vermeye başladı. Daha sonra da yevmiyem zamanla arttı." dedi.

Hiç kendine ait bir iş yerinin olmadığını, hep başkalarının yanında çalıştığını dile getiren Kaya, mesleğinde edindiği tecrübeyi yurt dışında da değerlendirmek için 40 yaşına geldiğinde Almanya'ya işçi yazıldığını anlattı.

Almanya'dan gelen işverenin, bir çömlek atölyesinde kendisinden istediği 40 santimetre boyunda silindir objeyi yaptığını, daha sonra vasıflı işçi olarak bu ülkeye gittiğini ifade eden Kaya, orada 4 yıl çömlekçilik yaparak bilgi ve becerilerini artırdığını, farklı kültürlerden esinlendikten sonra köyüne dönüp mesleğe devam ettiğini aktardı.

Kaya, ailesinin geçimini yıllarını verdiği çömlekçilik sayesinde kazandığına işaret ederek, "Çok şükür. Bu iş olmasa ne yapacaktım? Bu seneye kadar severek yaptım, gençlere mesleği devrettim." ifadesini kullandı.

"Köye has desenleri bizlere Osman usta öğretti"

Çömlek atölyesi sahibi Emin Aslan ise Osman Kaya'nın köyde bu işi yapanların, hatta babalarının ustası olduğunu belirterek, "Ona her zaman saygımız, sevgimiz sonsuz. Kınık köyüne has eski desenleri bizlere Osman usta öğretti. Birçok konuda hala onun bilgisine başvururuz. Kendisinden Allah razı olsun, bizlere çok şeyler kattı. Sağlıklı ömürler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Kültür Sanat
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