90. Yıl Konseri Sivas'ta Gerçekleşecek
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 17 Kasım'da düzenlenecek konser, Türk halk müziğinin seçkin eserlerini dinleyicilerle buluşturacak.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "90. Yıl Konseri" verilecek.
Şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek konser, 17 Kasım saat 19.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Konserde, Türk halk müziğinin seçkin eserleri seslendirilecek.
