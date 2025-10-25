9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Altınözü'nde Başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kortej yürüyüşü ve zeytin hasadıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra temsili zeytin hasadı yapılarak, festivalin 9. yılına ithafen 9 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Festivalde konuşan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçede zeytinciliğin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Amacımız, buradaki çiftçilerimizin üreticilerimizin ürettikleri ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda daha tanınabilir bir alana götürmek. 9 yıldır bunu başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sarı, bundan sonraki yıllarda da festivali daha geniş katılımla düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kortej yürüyüşü ve temsili hasada AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yarın da devam edecek festival kapsamında çeşitli etkinlik yapılacak, konserler düzenlenecek.