9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Kura Çekimi Gerçekleşti

Adana'da bu yıl 10-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde katılacak firmaların stantları kura ile belirlendi. Vali Köşger, festivalin şehre olan katkısına değinerek, bu yılki organizasyonun şehrin UNESCO 'Dünya Gastronomi Şehri' unvanı alma sürecinde önemli bir vitrin olacağını belirtti.

Adana'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yer alacak firmaların kullanacağı stantlar kurayla belirlendi.

Merkez Park'ta 10-12 Ekim'de organize edilecek festival öncesi Valiliğin toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleştirilen kurada, festivalde yer alacak firmaların kullanacağı stantlar seçildi.

Programda konuşan Köşger, organizasyonun hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Festivalimiz, bu sene şehrimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Dünya Gastronomi Şehri' ünvanını alma sürecinde olması dolayısıyla ayrı bir önem taşımaktadır. 30 Ekim'de yapılacak toplantıda bu ünvanın tescillenmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu yılki festival, yalnızca bir lezzet şöleni değil aynı zamanda şehrimizin vizyonunu tüm dünyaya gösterecek önemli bir vitrin olacaktır."

Köşger, stantların en iyi şekilde hazırlanmasının Adana'nın imajını da güçlendireceğini anlattı.

Hijyenden ödün verilmeden ve kaliteli malzemelerle hazırlanacak ürünlerin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Bu festival, günübirlik kazanç kapısı değil şehrimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. İşine değer veren, emeğini esirgemeyen herkesin markalaşabileceğini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla hep birlikte bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, en ufak olumsuzluğa meydan vermeden Adana mutfağını hak ettiği yere taşımalıyız."

Köşger, etkinliklere destek olan kurumlara ve esnafa teşekkür etti, 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ???????hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat
500
