- 9 ülkeden gelen 450'den fazla sanatçı Avcılar'da buluştu

İSTANBUL - Avcılar'da 9 ülkeden gelen 450'den fazla sanatçı, 2. Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali'nde buluştu. Birbirinden farklı yöresel dans gösterilerine ve Selçuk Balcı konserine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Avcılar'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bathonea Kültür ve Sanat Festivali dün gerçekleşen etkinliklerle başladı. İsmini Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Kenti'nden alan ve Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen festivale 9 ülkeden gelen 450'den fazla sanatçı katıldı. Gümüşpala Mahallesi Paşaeli Parkı Nejat Uygur Amfi Tiyatro sahnesinde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin katılımıyla başlayan gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösterilerde ayrıca 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan gelen dansçılar da sahne aldı. Dans gösterilerinin ardından ise vatandaşlar Selçuk Balcı konseri ile eğlendi. Festival'in 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günü de devam edeceği belirtildi.

"Bathonea Festivali'nde 9 ayrı ülkeden, dünyanın dört bir yanından dansçılar geldi"

Festival'de konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bathonea'da kazı çalışmaları devam ediyor. Binlerce yıl öncesine tarihleniyor ve İstanbul'un en önemli değerlerinden biri. Festivalimizin adı, Avcılarımızda bulunan Bathonea Antik Kenti'nden geliyor, bu antik kent ve binlerce yıl öncesinden, tarihten köklerini alıyor. O limana onlarca, yüzlerce ülkeden insanlar gelmiş. Afrikalı'da, Vikingler de bulundu. Dolayısıyla bugün Bathonea Festivali'nde 9 ayrı ülkeden, dünyanın dört bir yanından dansçılar geldi. Ülkemizin yakın geçmişte yaşadığı çok derin bir acı ve üzüntü var. Deprem bölgesinden 4 ayrı ilden 4 ayrı grupla Bathonea Kültür ve Sanat Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bu festival tüm olumsuzluklara, dertlere, sıkıntılara karşı iyi gelecek. Güzel bir yaşamı simgeliyor. Kültür, sanat, dans, müzik ile eğleneceğiz. Avcılarlılar eğlenmeye ve tarihle, kültürle buluşmaya ve dünyanın değişik yerlerinden dansçılarla buluşmaya zaten alışıklar. Bu sefer daha da büyük bir coşku ile ikincisini gerçekleştiriyoruz. Büyüyerek devam edecek ve Avcılar uluslararası festivaller kenti olmaya başladı" dedi.

"Avcılar'ı Batı İstanbul'un kültür ve sanat kenti olarak tarif ediyoruz"

İstanbul'daki diğer ilçelerde yaşayan insanları da festivale beklediğini belirten Başkan Hançerli, "Aslında İstanbul'u bekliyoruz. Avcılar'ı Batı İstanbul'un kültür ve sanat kenti olarak tarif ediyoruz. İstanbul'un çok farklı ilçelerinden de misafirlerimiz var. Gece 12-1'e kadar sürecek bu festival. Burası Küçükçekmece Gölü kenarında Paşaeli Parkı Gümüşpala Mahallemiz'de İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanında. Göl ve deniz manzarası var ve yüzümüz de Bathonea Antik Kenti'ne dönük. Avcılar Festivaller Şehri. Bir gençlik festivali ve farklı alanlarda festival yapacağız. Bathonea Kültür ve Sanat Festivali de büyüyerek devam ediyor" diye konuştu.

Deprem bölgesi olan Adıyaman'dan gelen dansçı Selvi Mete ise "Adıyaman'dan geliyoruz. İlimizi temsil etmek için buraya davetliyiz. Çok hazır ve heyecanlıyız" dedi.