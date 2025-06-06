832 Yıllık Sivas Ulu Cami'de Kurban Bayramı Namazı Kılındı

832 Yıllık Sivas Ulu Cami'de Kurban Bayramı Namazı Kılındı
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832 Yıllık Sivas Ulu Cami'de Kurban Bayramı Namazı Kılındı
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Sivas Ulu Cami, Kurban Bayramı için kalabalık bir cemaatle doldu. Tarihi camide gerçekleştirilen namazın ardından dualar edildi ve vatandaşlar bayramlaşarak İslam aleminin bayramını kutladı.

832 yıllık camide Kurban Bayramı namazı kılındı

SİVAS - Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Kurban Bayramı namazı kılındı.

Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 832 yıllık Sivas Ulu Cami'nde Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Tarihi camide ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaş camiye gelerek saf tuttu. Kılınan namazın ardından dualar edilerek tekbir getirildi. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar ise tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler. Sivas il protokolü de Ulu Cami'de bayram namazı kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

"Çok güzel bir ortam"

Bayram namazına tarihi Ulu Camisi'ne gelen Kadir Başer, manevi duyguların yüksek olduğu bir günde namazını kıldığını ifade ederek, "Kurban Bayramı İslam alemi için önemli bir manevi bir günümüzdür. Bugünü böyle tarihi bir camide ve manevi duyguların yüksek olduğu bir günde namazımızı kıldık. Gerçekten çok güzel bir ortam. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun isteriz. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

"Allah herkes nasip etsin"

Namaza gelen Ahmet Tustaş ise tarihi Ulu Camisi'nde bayram namazını kılmanın ayrı bir değere sahip olduğunu belirterek, "Bu bayram, paylaşma bayramıdır. Tarihi Ulu Camisi'nde bayram namazını kılmak çok ayrı bir değere sahiptir. Allah herkes nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Kültür Sanat
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