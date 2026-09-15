81 yaşında ikinci resim sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyor

Zonguldak'ta içindeki yaşam enerjisini tuvale yansıtan 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, yağlı boyayla yaptığı doğa ve manzara resimlerinden oluşan ikinci sergisini açtı.

Merkez ilçeye bağlı Alancık köyünde ikamet eden 4 çocuk ve 5 torun sahibi Ermiş, 22 yıl önce televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ressam Bob Ross'un programlarını izlemesinin ardından resim sanatına yöneldi.

Ross'un programlarını izleyerek kendini geliştiren Ermiş, evini atölyeye çevirerek ortaya çıkardığı 44 yağlı boya tablosundan oluşan ilk sergisini 20 yıl önce açtı.

Kartpostalların yanı sıra çektiği fotoğraflara bakarak doğa ve manzara resimleri yapan Ermiş, bu zamana kadar yaptığı 80 eserden 23'ünü ikinci kez Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Ermiş'in beğeni toplayan sergisi 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Şahinde Ermiş, gazetecilere, sergiye olan ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Resim yapmanın kendisi için çok şey ifade ettiğini belirten Ermiş, sergiye gelenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA