Nevşehir'de Ortahisar Belediyesi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı. Festivalde 7 ülkeden gelen halk dansları topluluğu yer alıyor. Festivalde ayrıca özel halk oyunları, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek. Festival, 2 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.

8. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Ortahisar Belediyesi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında düzenlenen festivale 7 ülkeden gelen halk dansları topluluğu katılıyor. Özel halk oyunları ve dans gösterileri ile 'Ahmet Şafak ve Mustafa Taş' konserinin de yer alacağı festival ile Kapadokya'nın önemli turizm destinasyonlarından olan Ortahisar kasabası, 2 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak. 11-12 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Kazakistan halk dansları topluluğu katıldı.

İl olarak sahne alan Bulgaristan Halt Dansları topluluğu söyledikleri Bulgarca şarkılarla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festivalde Gürcistan ve Ukrayna'dan gelen Çocuk Halk Dansları topluluğu da yaptıkları gösteriler ile izleyenleri mest etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamasında; "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde, Belediyemiz ile Ankara Yenimahalle Sanat Kültür Gençlik ve Spor Kulübünün birlikte düzenleyeceği "8.Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivalimize" tüm hemşerilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.