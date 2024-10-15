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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başlıyor

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başlıyor
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde 20'den fazla kebapçı ve farklı lezzetlerin yer alacağını duyurdu. Festival, gastronomi ve turizmi birleştirmeyi hedefliyor.

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek 8'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve sokak lezzetleri olacağını belirterek, "Sadece damağımızın değil gözümüz ve gönlümüzün de şenlendiği bir festivali birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Adana Valiliği himayesinde bu yıl 17-20 Ekim arasında Merkez Park'ta 8'inci kez gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı, Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivale ilginin her yıl arttığını belirtti. Karalar, "Turizmi gastronomiye dayandırarak Adana'yı bir turizm kenti yapma kararındayız. Gastronomide, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmek için çalışıyoruz" dedi.

MICHELIN YILDIZLI ŞEFLER GELECEK

Vali Yavuz Selim Köşger ise Çukurova'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Festival alanında 20'den fazla kebapçı, börekçi, tatlıcı, şalgamcı ve sokak lezzetleri olacak. Sadece damağımızın değil gözümüz ve gönlümüzün de şenlendiği bir festivali birlikte gerçekleştireceğiz. Kentte gastronomi destinasyonu oluşturulması için festivalde açık oturum düzenlenecek. Kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı festivalde, Michelin yıldızlı yabancı şeflerin de aralarında bulunduğu şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, tadım etkinlikleri ile ödüllü festival koşusu gibi birçok program yer alacak" diye konuştu.

Toplantıda, kente ait yöresel yemekler de tanıtıldı.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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