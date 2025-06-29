8. Keşkek Festivali Selendi'de Coşkuyla Kutlandı

8. Keşkek Festivali Selendi'de Coşkuyla Kutlandı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen 8. Keşkek Festivali, gözlemeli kahvaltı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel keşkek dövme töreni ile başladı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte halk oyunları sergilendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8. Keşkek Festivali düzenlendi.

Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel keşkek dövme töreniyle devam etti. Kıl çadırlarda hazırlanan keşkek ve yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde halk oyunları sergilendi.

Dernek Başkanı Hikmet Topcan, amaçlarının kültürlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Kültür Sanat
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