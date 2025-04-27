79 Yaşındaki Atila Doğru, Bilecik Kütüphanesinde Gönüllü Olarak Kitapların Yerini Gösteriyor

İstanbul'da çalıştığı ilçe belediyesinden 2001'de emekli olan ve 5 yıl önce Bilecik'e yerleşen 79 yaşındaki Atila Doğru, günün 4 saatini geçirdiği halk kütüphanesinin gönüllü görevlisi oldu.

Okuma yazma öğrendikten sonra kitaplarla kurduğu bağ yıllar içinde güçlenen ve düzenli kitap okuma alışkanlığına dönüşen Doğru, eğitiminin ardından veteriner olarak 1979'da çalışmaya başladığı İstanbul Küçükçekmece Belediyesinden 2001'de emekli oldu.

Çalıştığı dönemde de kitap okuma alışkanlığından vazgeçmeyen Doğru, 12 yaşından bu yana yaklaşık 6 bin kitap okudu.

Kızının işi nedeniyle 5 yıl önce Bilecik'e taşınan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Doğru, günün 4 saatini Bilecik İl Halk Kütüphanesinde geçiriyor.

Kütüphanede gönüllü olarak vatandaşlara kitapların yerini bulmalarında yardımcı olan Doğru, okuma azmiyle çocuklara, gençlere ve yaşıtlarına örnek oluyor.

Atila Doğru, AA muhabirine, lise ve üniversite yıllarından bu yana kitaplarla iç içe olduğunu anlattı.

Okuduklarından not aldığını ve notları arkadaşlarıyla paylaştığını dile getiren Doğru, "Belki 'çok konuşuyor' diyenler olmuştur ama zamanla alıştılar ve hatta gelip sorular sormaya başladılar." dedi.

Doğru, özellikle son yıllarda anı kitaplarına ilgi duyduğunu belirtti.

Anı kitaplarının kendisine adeta dost olduğunu anlatan Doğru "Yazarı karşımda konuşuyormuş gibi hissediyorum. O anılar, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Beyinde iz bırakıyor, bu nedenle notlar alırım. Bugüne kadar 200-300'e yakın notum oldu. Kitaplar gider ama o notlar kalır." diye konuştu.

Kütüphanedeki kitapların yerini ezbere biliyor

Doğru, zamanının büyük kısmını Bilecik İl Halk Kütüphanesinde geçirdiğini söyledi.

Kütüphanedeki kitapların yerini ezbere bildiğini dile getiren Doğru, "Kütüphaneye gelen öğrencilere yardımcı oluyorum. Bir gün kütüphane görevlisi, kitap arayan bir genç kıza beni işaret ederek 'Git, o beyefendiye sor. O bilir' demişti. O an, kitaplara duyduğum bağlılığın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

Doğru, kütüphaneye çok sayıda kitap bağışladığını ve bazen kendi bağışladığı kitaplara tekrar rastladığında mutluluk duyduğunu söyledi.

Kitapları sıradan bir ödev gibi değil, özümseyerek okumak gerektiğinin altını çizen Doğru, "Okumak, beyninizdeki boşlukları doldurur. Yani yemeği sevmiyorsan yemezsin ya, kitapta da öyledir. Beyin aradığı kitabı bulduğunda mutlu olur." dedi.

Atila Doğru, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için tavsiyelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.