74 Yaşındaki Emekli, Eski Eşyalarla Küçük Müze Kurdu

74 Yaşındaki Emekli, Eski Eşyalarla Küçük Müze Kurdu
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli Rafet Topraktepe, babası ve dedesinden miras kalan malzemelerle evinde küçük bir müze oluşturdu. 100 yıllık eski el aletlerinden oluşan koleksiyonuyla geçmişini yaşatıyor.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, babası ve dedesinden kalma malzemelerin de bulunduğu eski eşyaları evinin bir odasında muhafaza ediyor.

Topraktepe, İstanbul'da 33 yıl su tesisatçısı olarak çalıştıktan sonra emekli olunca Nevşehir'e taşındı.

Emekliliğinde eski el aletlerine ilgi duymaya başlayan Topraktepe, dedesi ve babasından kalan malzemeleri bir araya getirerek, evinin bir odasını adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Koleksiyonda ahşap gövdeli el rendelerinden tokmaklara, farklı türde çekiçlerden ahşap saplı matkap uçlarına ve 100 yıllık döküm havanlara kadar yaklaşık 100 parça ürün bulunuyor.

Topraktepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski eşyaların artık nadir bulunduğunu belirterek, alanıyla da ilgili olan eşyaları yaklaşık 20 yıl önce biriktirmeye başladığını söyledi.

Muhafaza ettiği ürünleri ata yadigarı olarak gördüğünü dile getiren Topraktepe, "Dedemden ve babamdan kalma eşyaları da saklıyorum. Rahmetli babamda marangozdu. Benden sonra eşyalarımı torunuma bırakacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat
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