700 yıllık gelenek Bursa'da yeniden yaşatıldı

Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında Namazgah Camii'nde Bursa Valiliği tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, Osmanlı'dan miras kalan sefer öncesi ve sonrası namaz geleneği yeniden canlandırıldı.

Osmanlı döneminde orduların sefere çıkarken zafer, dönüşte ise şükür namazı kıldığı Namazgah alanındaki Namazgah Camii'nde, Bursa'nın fethinin 700. yılında düzenlenen ikinci programla asırlık gelenek yeniden yaşatıldı.

Vatandaşlar, fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için, restorasyon çalışmaları sonrası yaklaşık 2 ay önce törenle yeniden hizmete açılan ve bulunduğu mahalleye adını veren Namazgah Camii'nde sabah namazında bir araya geldi.

AK Parti Bursa eski Milletvekili Hayrettin Çakmak'ın da katıldığı programda, Prof. Dr. Osman Çetin ile Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan günün anlam ve önemine dair hitaplarda bulunurken, etkinlik Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sabah namazının ardından İşrak ibadeti eda edildi, katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Programda ayrıca bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz dualarla anıldı. - BURSA

