66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler

NASREDDİN Hoca Şenliği'nde miniklere özel eğlenceli ve öğretici etkinlikler devam ediyor. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Nasreddin Hoca Mizah Yolu'nda düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkraları anlatımı ve Masal Saati programları minik ziyaretçilere hem güldüren hem de düşündüren anlar yaşatıyor.

66'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, çocuklara yönelik etkinlikleriyle büyük ilgi görüyor.

Etkinlikler kapsamında günün belirli saatlerde gerçekleştirilen 'Fıkra Saati', çocuklara Nasreddin Hoca'nın mizahi ve bilgece anlatılarını tanıtmayı amaçlıyor. Türk halk kültürünün önemli bir mirası olan bu anlatılar, Hilal Koçyiğit, Aleyna Demir ve Mehtap İnan'ın yorumuyla sahneye taşınırken, 'Nasreddin Hoca bir gün...' cümlesiyle başlayan fıkralar çocukların ilgisini çeken keyifli sahnelere dönüştü.

Programın genel teması olan 'Söz ile Öz'ün İzinde', Hilal Koçyiğit, Aleyna Demir ve Mehtap İnan'ın anlatımıyla daha da anlam kazanıyor. Etkinliklerde halk arasında unutulmaya yüz tutmuş fıkralar yeniden canlandırılıyor; çocukların hem hayal dünyasına hitap ediliyor hem de değerler eğitimi destekleniyor.

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirilen programlar arasında yer alan 'Masal Saati' adlı etkinlikte ise; Candan Çevikoğlu, 5–12 yaş grubundaki çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılayan masallar anlatıyor. Özellikle ormanların korunması temasının işlendiği masal saatleri, çocuklara eğlenceli olduğu kadar bilinçlendirici bir deneyim sunuyor.

Programlardan birine katılan Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Av. Senem Akkaya Güneş, çocuklarla birlikte etkinliğe katılarak masal saatine eşlik etti. Etkinlik sonunda anlatıcılara katkılarından dolayı Akşehir Belediyesi adına özel bir teşekkür plaketi sundu.

Nasreddin Hoca'nın sözlü anlatı mirasını geleceğe aktarmayı amaçlayan bu gibi özel programlar, şenlik boyunca her gün belirli saat aralıklarında çocuklarla buluşmayı sürdürecek.