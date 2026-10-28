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63. Antalya Altın Portakal, Kadim Mavi'nin dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı

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63. Antalya Altın Portakal, Kadim Mavi'nin dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı
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Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Emir Ziyalar'ın yönettiği Kadim Mavi filminin dünya prömiyeri yapıldı. AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından Ziyalar ve oyuncu Umut Aksoy izleyicilerle söyleşide buluştu.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kadim Mavi" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Emir Ziyalar'ın üstlendiği, senaryosunu Emir Ziyalar ve Doruk Kumkumoğlu'nun yazdığı, Tülin Özen, Umut Aksoy, Öykü Su Okur, Barış Kolik, Bilgi Nur Aydoğmuş ve Yaşar Karakulak'ın rol aldığı "Kadim Mavi" filminin gösteriminin ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Yönetmen Emir Ziyalar, söyleşide izleyicilerin filmde kendi hikayelerini bulabilmelerini önemsediğini belirtti.

Ziyalar, "Ben bir izleyici olarak, izleyicinin filmde kendi hikayesini görebildiğinde sinemayı değerli buluyorum. Şekillenebilir bir kil gibi filmin yapısını ortaya koyarak herkesi kendi anlamını aramaya davet ediyorum." dedi.

Oyuncu Umut Aksoy da karakterini oluştururken senaryonun yanı sıra karakterin geçmişini ve içinde bulunduğu atmosferi anlamaya çalıştığını ifade etti.

Karakterlerin yalnızca yaşadıkları travmalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aksoy, "Hepimizin içinde çirkin ve sevimli taraflar var. Bunları kucaklamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Çekim sürecinde yönetmeninin ve ekip arkadaşlarının kendisine destek olduğunu aktaran Aksoy, onlara teşekkür etti.

Kadim Mavi filmi

Borcu yüzünden teknesine el konulan yalnız balıkçı Kenan Yelkıran, ölümcül bir fırtınaya doğru yelken açar. İki ay sonra hiçbir şey olmamış gibi kıyıya vurur ve yokluğuna dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Kasaba halkı dönüşünü şüpheyle karşılarken, Kenan gerçekliğini sorgular. Antik çağlardan yankılanan lanetli ruhlar Kenan'a musallat olur ve Kenan, zihnine gömdüğü o büyük travmayla - kardeşini boğduğu günle - yüzleşmeli, denize hesap vermeli ve bu diyarı lanetleyen günah döngüsünü kırmalıdır.

Kaynak: AA
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