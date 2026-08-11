61 Yıllık Terzi Deprem Sonrası Tarihi Taşhan Çarşısı'nda İşine Döndü

Kahramanmaraş'ın Tarihi Taşhan Çarşısı'nda 1965 yılından bu yana terzilik yapan 70 yaşındaki Mehmet Gündeşli, deprem sonrası restore edilen iş yerine yeniden dönerek yok olma tehlikesindeki mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılardan Taşhan, geçmişten günümüze farklı meslek gruplarının faaliyet gösterdiği ticaret merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Tarihi çarşıda 61 yıldır terzilik yapan Mehmet Gündeşli, mesleğini sürdürürken bir yandan da Taşhan'ın geçmişine tanıklık ediyor.

Terzilik mesleğini babasından öğrendiğini ifade eden Gündeşli, "Babam buraya 1951 yılında gelmiş ben de 65 yılından bu yana bu mesleği yapıyorum. Maalesef deprem oldu iş yerlerimiz yıkıldı bir müddet konteynerlerde faaliyet gösterdik ancak şu anda iş yerlerimiz yapıldı. Tekrar iş yerimize geçtik faaliyetimizi sürdürüyoruz. Daha önce farklı meslek grupları olduğu için çarşının ortasını kapatmıştık ancak depremden sonra yapılan restorasyon sonrası yeniden bu sokak açıldı ve inşallah iş yerleri esnafla dolarsa yeniden çarşımız canlanacak" dedi.

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Çarşının taş olması nedeniyle sıcak havadan çok etkilenmediklerini ifade eden Gündeşli, terzilik sanatının son dönemini yaşadığını ifade ederek, "Burası doğal bir yer ve tamamıyla taş yapı. Sıhhi anlamında çok güzel. Dışarıdan içerisine ısı gelmez. Ecdadımız buraları yapmışlar geçmişlerine rahmet olsun. Terzilik sanatımız şu anda bitmiş durumda. Usta yok. Artık teknoloji üzerine bir ticaret dönüyor ve sanata yön verenler kalmadı nereye kadar gidecek bu işin sonu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı