6 yaşındaki ressam Monika Kaya İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda yer aldı

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda 6 yaşındaki ressam Monika Kaya, yağlı boya tablolarını sergiledi. Kaya, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'yi anlatan resimler çizeceğini söyledi.

Demos Fuarcılık tarafından dördüncüsü düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda (IAFF) 6 yaşındaki ressam Monika Kaya da eserleriyle yer aldı.

Kaya, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırladığı yağlı boya tablolarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, 3 yaşında resim yapmaya başladığını belirterek, daha çok hayvanlar üzerine resimler çizdiğini söyledi.

Kaya, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, "En sevdiğim ülke Türkiye. Her zaman onu seveceğim ve daima Türkiye'yi anlatan resimler çizeceğim." dedi.

Monika Kaya'nın babası Mehmet Fatih Kaya, "Monika'nın annesi de resim yapıyor. O yüzden annesini görerek tuval üzerinde resim yapmaya başladı. Aslında yerde bir tuval üzerine boya dökerek oyun gibi başlaması da bir şans oldu. Oyun olarak resim yapıyordu ve bu sayede zaman içerisinde bizim ona öğrettiğimiz şey, 'bir konuda çalış, yetenekli olman yetmez, çalışırsan, çaba sarf edersen geliştirirsin'di. Biz onun çabasını takdir etmeye çalışıyoruz ailesi olarak." ifadelerini kullandı.

Annesi Leyla Kaya ise kızına çocukluğundan bu yana resim konusunda her zaman destek olduğunu ve sosyal medya hesabı üzerinden kızının çalışmalarını paylaştığını anlattı.

Bugün sona erecek İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda bu yıl 70 galeri, 20 antikacı ve 22 ülkeden 1000'e yakın sanatçı yer aldı. Sergilenen 4 bin sanat eseri arasında Türkiye'nin önemli sanatçılarının eserleri de bulunuyor.