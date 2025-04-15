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6. Uluslararası Amazon ve Titanlar Sanat Buluşması İzmir'de Başladı

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İzmir'de, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Amazon ve Titanlar Sanat Buluşması, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Sanatın toplumsal işlevine vurgu yapılan etkinlikte bando eşliğinde dans gösterileri ve müzik dinletileri sunuldu.

İzmir'de, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası Amazon ve Titanlar Sanat Buluşması başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende UASB Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Yener Ceylan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

UASB Başkanı Işıkhan, burada yaptığı konuşmada sanatın toplumsal işlevini anlatarak, sanatçının yaşadığı çağa tanıklık ettiğini, savaş, soykırım gibi olayları sanatıyla aktardığını dile getirdi.

Amaçlarının sanatı halkla buluşturmak olduğunu ifade eden Işıkhan, "Müzik, resim sergisi, şiir dinletisi, dans, canlı heykeller ve masklı, pelerinli sanatçılarımız ile sanatın estetik ve toplumsal yaygınlığını sağlamaya çalışıyoruz." dedi

Etkinlikte bando eşliğinde dans gösterileri, şiir ve keman dinletisi sunuldu.

Farklı sanat disiplinlerinden sanatçılar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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