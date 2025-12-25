6'ncı Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Albayrak Medya'nın dijital markası Skyroad'un 'Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet' temasıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Törende, üç farklı kategoride toplam altı fotoğraf sanatçısı ödül aldı. Birincilik ödülü 125 bin TL, ikincilik ödülü ise 75 bin TL oldu. Ayrıca 'Mutlu Et Mutlu Ol' özel ödülü kapsamında bir kişiye 100 bin TL değerinde hediye çeki verildi. Türkiye turizmine ve seyahat kültürüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yarışmada kazananlar yapılan 6 bin fotoğraf başvurusu arasından belirlendi.

Albayrak bünyesinde yayın hayatını sürdüren Skyroad, 'Yaşarken gez, gezerken yaşa' mottosuyla altıncı yılında da Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde düzenlendi. Yarışmanın başvuruları 26 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında alındı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda öne çıkan eserler ödüllerine kavuştu. Bu yıl yarışmaya 6 bin başvuru yapıldı.

Jüri değerlendirme süreci, fotoğraf, yayıncılık ve görsel anlatım alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip isimlerin katkısıyla yürütüldü. Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz'in üstlendiği jüri kurulunda, fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük, Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş, manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve foto muhabir Elif Öztürk yer aldı. Jüri üyeleri, eserleri teknik yeterlilik, estetik değer ve anlatı gücü açısından değerlendirdi.

HANÖNÜ: HER YIL ARTAN KATILIMCI SAYISI VAR

Törende konuşan Albayrak Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Fotoğraf sanatına katkı sunmak, hem bu sanatı sevenleri hem de fotoğraf üreten sanatçıları desteklemek ve katılımları artırmak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. 6 yıl önce ilkini gerçekleştirdiğimizde, bu yarışmanın her yıl düzenli olarak devam edeceğini açıkçası çok öngörmemiştik. Ancak her yıl katlanarak artan ilgi, katılımcı sayısı ve talepler bizi son derece mutlu etti. Bugün gelinen noktada, yarışmamız altıncı yılında büyüyerek yoluna devam ediyor. Ülkemizde çok kıymetli jüri üyeleri, değerli fotoğraf sanatçıları ve bu alanda geleceğin sanatçıları olmaya aday birçok yetenekli isim bulunuyor. Düzenlediğimiz bu yarışma, hem bu isimler için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor hem de fotoğraf sanatına ciddi bir katkı sunuyor. Çok şükür ki her yıl daha da fazla konuşulan, ilgi gören bir organizasyon haline geldik" dedi.

'YARIŞMAMIZI UZUN YILLAR SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ödüllere ilişkin bilgi veren Hanönü, "Bu yıl Skyroad Fotoğraf Yarışması kapsamında üç farklı kategoride toplam altı fotoğraf sanatçımıza ödül verdik. Birincilik ödülümüz 125 bin TL, ikincilik ödülümüz ise 75 bin TL oldu. Ayrıca 'Mutlu Et Mutlu Ol' özel ödülü kapsamında 100 bin TL değerinde hediye çeki takdim ettik. Maddi ödüller belki sembolik olarak değerlendirilebilir ancak motivasyon ve destek anlamında fotoğraf sanatçıları için son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bugün ödül alan tüm sanatçılarımızla tek tek fotoğraf çektirdim ve kendilerine teşekkür ettim. Ödül alamayan ya da finale kalamayan sanatçılarımızın da önümüzdeki yıllarda başarı elde etmelerini temenni ediyoruz. Onlardan aldığımız en kıymetli geri dönüş ise şu oldu; 'sakın bu yarışmadan vazgeçmeyin'. Bu motivasyon ve destekle, biz de yarışmamızı uzun yıllar sürdürmeyi hedefliyoruz. Fotoğraf sanatı dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok kıymetli bir sanat dalı. Türkiye'den dünyaya mal olmuş çok değerli fotoğraf sanatçıları yetişti, başta Ara Güler olmak üzere. Biz de yeni sanatçıların yetişmesi, gelişmesi ve büyümesi için hem maddi hem manevi anlamda destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZŞAHİN: KALICI BİR TANIKLIK

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin de "Bu yıl, yarışmamızın altıncısını gerçekleştirdik ve ödül töreni vesilesiyle bir araya geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi fotoğrafları ödüllendirdik. Yarışmamız, drone fotoğrafı, cep telefonu fotoğrafı, profesyonel seyahat fotoğrafları ve 'Mutlu Et Mutlu Ol' özel ödülü olmak üzere toplam dört farklı kategoride düzenlendi. Dört kategoride de birbirinden güzel binlerce fotoğraf yarışmaya katıldı. En iyileri seçmek açıkçası bizim için oldukça zordu. Çünkü her yıl hem katılımcı sayısı artıyor hem de gönderilen işlerin niteliği yükseliyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından çok güçlü fotoğraflar geldi. Bu sayede belki de hayatımız boyunca hiç görme şansı bulamayacağımız coğrafyaları, farklı kültürleri ve benzersiz anları keşfetme fırsatı yakaladık. Yarışmamızın en kıymetli taraflarından biri de tam olarak bu: Dünyanın bir ucundaki bir lokasyonu, hem bizler hem de takipçilerimiz fotoğraf aracılığıyla keşfedebiliyor" diye konuştu.

Özşahin, "Fotoğrafın 'bitti mi, bitecek mi' diye tartışıldığı, yapay zekanın ve teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde, gerçek olanın ve niteliği yüksek işlerin ödüllendirilmesi bence ayrıca çok değerli. Çünkü fotoğraf, aradan yüzyıllar geçse de varlığını sürdürecek bir sanat dalı. Silinmeyecek, yok olmayacak ve yerini hiçbir şey alamayacak. Fotoğraf; duyguya, hisse ve yaşanmışlığa dayanıyor. Hiçbir teknolojik araç ya da yapay zeka, fotoğrafın bu yönünün yerini tutamaz. Bugün burada gerçekten çok güzel bir amaç için bir araya geldik. Yine çok iyi işleri, çok değerli emekleri ödüllendirdik. Bu tabloyu görmek ve buna vesile olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Yarışmaya 'Çölde Direniş' eseriyle katılan Fatma Şehnaz Aydoğdu 'Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi'nde birincilik ödülünün sahibi oldu. Aydoğdu, "Yarışmada birincilik elde etmek benim için çok kıymetli. Bu ödül, fotoğrafçılık anlayışımın karşılık bulduğunu hissettirdi. Çünkü ben fotoğrafı sadece olanı göstermek için değil, izleyeni düşündürmek için çeken bir fotoğrafçıyım. Bu nedenle jüriye ve fotoğrafıma yalnızca bakmayıp gerçekten gören herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6. SKYROAD İLE KEŞFET YARIŞMASI KAZANANLARI

Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü

İbrahim Öner – 'Tarihin Önünde Antrenman'

(Shibam, Yemen)

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi

1. Fatma Şehnaz Aydoğdu – 'Çölde Direniş'

(Sossusvlei – Dead Vlei / Namibya)

2. Eda Selin İskender – 'Deniz Kenarında Özgürlük'

(Zonguldak, Türkiye)

Drone Fotoğrafları Kategorisi

1. Songül Geyik – 'Nemrut Dağı'

(Adıyaman)

2. Emrullah Akgün – 'Afyon Kalesi'

(Afyonkarahisar)

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisi

1. Sare Kural – 'Yeşil Cami'

(Kahire, Mısır)

2. Hamdi Yaman – 'Yıldırım'

(Fethiye, Muğla)