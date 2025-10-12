5. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Yapıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 11–12 Ekim 2025 tarihlerinde Sony Pictures Studios'ta düzenlenen 5'inci Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türk sinema ve dizi sektörünü ABD'li izleyiciler ve sektör temsilcileriyle bir araya getirdi.

' Türkiye Hollywood'da' temalı olarak düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türkiye'nin kültürel üretim kapasitesini uluslararası düzeyde görünür kılmayı, Türk yapımlarının küresel ölçekteki etkisini güçlendirmeyi ve yeni ortak yapım olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Taro Emir Tekin'in açılış sunuculuğunu üstlendiği etkinliğin ilk gününde, Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği ve Türkiye'nin 2025 Oscar adayı olan 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmi, Akademi üyeleri ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gösterildi.

Etkinlikte konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu şehre bir amaçla geldik: Hikayelerimizi anlatmak. Bu gece Türkiye'nin Oscar adayını sunuyoruz. Umuyorum ki, çok yakında Oscar sahnesinde de yerimizi alacağız."

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Başkanı Barbaros Tapan ise 5'inci yıla özel yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Türkiye'yi ve Türk hikayelerini yeniden Hollywood'a taşımanın gururunu yaşıyoruz. Kültürel tanıtım, kendi değerlerine sahip çıkan toplumlar tarafından yapılabilir. Biz de Türk toplumuna ait hikayeleri dünyanın en önemli sahnelerinde tanıtmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, sanat, medya ve eğlence dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında oyuncular Hande Soral, İsmail Demirci, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir Tekin, Tamer Karadağlı, Yasemin Kay Allen'ın yanı sıra; Blood Diamond filmi ve The Chi dizisiyle tanınan Ntare Mwine, Muhammed Hadid, Keni Silva, California Senatörü Melissa Hurtado, yapımcı Richard Tucci (PGA), kast direktörü Mark Tillman, Marvel filmlerinin ilk kadın bestecisi Pınar Toprak, Hollywood yıldızlarının 'güzellik doktoru' Simon Ourian, İran asıllı sanatçı Shohreh Solati, Türk–Amerikan toplumu temsilcileri ve Los Angeles yerel yönetim yetkilileri yer aldı.