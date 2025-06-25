5. Geleneksel Kitap Fuarı Samandağ'da Açıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen 5'inci Geleneksel Kitap Fuarı, açılış töreniyle başladı. Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bu yıl fuarın önceki yıllardan daha kapsamlı ve yüksek standartlarda gerçekleştirileceğini vurguladı. 6 gün boyunca çeşitli edebiyat ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 5'inci Geleneksel Kitap Fuarı, törenle açıldı.

Hazreti Hızır Parkı'nda düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Karaçay, "Beşinci Geleneksel Kitap Fuarı'nda bir kez daha buluştuk. Ancak bu yılki fuarın önceki yıllardan farklı bir yönü var. Elbette geçmiş fuarlarımızda büyük emekler verildi ve çok değerli çalışmalar yapıldı, bunları asla göz ardı etmiyoruz. Fakat bu yıl çıtayı çok daha yukarı taşıdık. Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve kitabevleriyle iş birliği yaptık. Çok önemli panelistlerimiz olacak ve birbirinden değerli paneller düzenleyeceğiz. Bu yıl fuarda standardı yükselttik ve önümüzdeki yıllarda da bu çıtayı daha da yukarı taşıyarak, üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize dopdolu bir yaz yaşatmak istiyoruz. Bizimle birlikte bu mücadeleyi büyütmek, bu umuda katkı sunmak isteyen herkesi Samandağ'a davet ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Samandağ Açık Hava Sinema Günleri'ni gerçekleştirdik. Bu hafta Kitap Fuarı'yla devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta ise mahalleler arası futbol turnuvamızla, yani spor etkinliklerimizle yaz programımıza devam edeceğiz. Daha sonra da Samandağ Festivali'ne belediye olarak doğrudan destek vereceğiz. Kısacası bu yazı dopdolu geçirmek için tüm Hatay'ı, tüm Türkiye'yi ve tüm dostlarımızı Samandağ'a, Samandağ Sahili'ne, Hazreti Hızır Parkı'na ve Atatürk Sahil Parkı'na bekliyoruz" dedi.

Açılış töreninin ardından fuar alanı gezildi. 6 gün sürecek olan fuarda, edebiyat ve kültür alanında çeşitli söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenecek.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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