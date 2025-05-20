48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başladı

48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bu yıl 48. kez düzenlenen Aksu Festivali, halk geleneklerinin yaşatıldığı bir etkinlik olarak başladı. Katılımcılar, geleneksel ritüellerle dileklerini tutarken, festivalde çeşitli dans toplulukları da gösteri sergiledi.

Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

Giresun Belediyesince organize edilen festivale katılanlar, Aksu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde bazı ritüelleri yerine getirdi.

Dileklerinin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için de "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

Festivalde, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yabancı ülkelerin dans toplulukları da gösteri sergiledi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere, ritüel ve kutlamaların 3 bin yıllık bir gelenek olduğunu söyledi.

Giresun'da geçmiş yıllarda yaşayanların kültürünü devam ettirdiklerini belirten Köse, şehrin ve ülkenin tanıtımını da yaptıklarını ifade etti.

Köse, festivalin şehrin sosyal yaşamına renk kattığının altını çizerek, "Bu geleneklerimizi devam ettireceğiz, bunları çok önemsiyoruz. Sosyal hayatı, kültürü çok önemsiyoruz. Kültür, toplumun oluşmasının en önemli temel taşlarından biri, toplumun hafızasının unutulmaması için çok önemli konular." dedi.

Dereye taş atarak dilek tutan Atika Aydın ise ritüeli çocukları için gerçekleştirdiğini belirterek, "10 yaşından beri buraya geliyorum, eskiden annemle gelirdik. Büyüklerimiz öldü, biz yine gelenekleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Halil Ceylan da uzun yıllardır bu geleneği gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu bir şifa, geçmişimizin geleneğini canlandırıyoruz ve gelecek kuşaklara da söylüyorum, bu geleneği bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Festivale, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Kültür Sanat
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı

Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Ekran molasının perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Japon Arkeolog Sachihiro Omura hayatını kaybetti

Japon Arkeolog Sachihiro Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.