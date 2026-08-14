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Kahta'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Çağrı Camii

Kahta'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Çağrı Camii
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Adıyaman Kahta İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği 2026 Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası, final maçıyla tamamlandı. 30 takım ve yaklaşık 450 öğrencinin katıldığı turnuvada 37 maç oynandı. Finalde Çağrı Camii, Sıddık Camii'ni 3-1 yenerek şampiyon oldu. Kupa, İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından takdim edildi. Yetkililer, organizasyonun öğrencilerin takım ruhu ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2026 Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın şampiyonu Çağrı Camii oldu.

Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen organizasyona, 30 takım ve yaklaşık 450 öğrenci katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva boyunca toplam 37 maç oynandı. Turnuvanın final karşılaşmasında Çağrı Camii ile Sıddık Camii karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin sonucunda rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Çağrı Camii, 2026 yılı turnuvasının şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu.

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupası, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından Çağrı Camii takımına takdim edildi. Kahta İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen kupa törenine İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Şube Müdürleri Hıdır Akmeşe ve Mehmet Ali Korkmaz, Vaizler Bilal Çiçekliyüz ve Turgut Karataş, Gençlik Koordinatörü Bilal Hatipoğlu, manevi danışmanlar ve din görevlileri katıldı.

Düzenlenen organizasyonun öğrencilerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve takım ruhunu güçlendirmesinde önemli bir rol oynadığını belirten İlçe Müftülüğü yetkilileri, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. İlçe Müftüsü Süleyman Turul, "Organizasyonda emeği geçen Gençlik Koordinatörümüze, manevi danışmanlarımıza ve din görevlilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimizin hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan bu güzel organizasyonda gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Kahta İlçe Müftülüğü, turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencileri ve takımları kutlarken şampiyon Çağrı Camii'ni ve finalde centilmence mücadele eden Sıddık Camii'ni ayrıca tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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