4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti

İzmir'de Menemen Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali kapsamında "Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Sergisi"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Tarihi Taşhan Çarşısı'ndaki programda 120 eserin yer aldığı yarışmada, sergilenmeye değer bulunan toplam 57 eser sergilendi. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Burada konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sergilenen her bir eserin 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivaline güç kattığını ifade etti.

Pehlivan'a, Kırgız katılımcılar tarafından yöresel kaftan giydirildi.

Bu yıl 41 ülkeden 69 yabancı katılımcının yer alacağı festival, 3 gün boyunca yarışmalar, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında "Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması"ndan derece elde eden 28 eser sergilenecek.

Ayrıca 21 ülkeden 32 yabancı ustanın da katılacağı "Hünerli Eller Çömlek Yarışması"nda toplam 140 yarışmacı hünerlerini sergileyecek.