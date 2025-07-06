4. Uluslararası Keremköy Festivali 'Engelsiz Yaşam' Temasıyla Başladı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; 4. Uluslararası Keremköy Festivali bu yıl, "Engelsiz Yaşam" temasıyla başladı.

Gömeç'in tarihi ve doğal mahallelerinden Keremköy'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası festivalin açılışı geleneksel kortej yürüyüşü ile başladı.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın yanı sıra ilçe protokolü temsilcileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Keremköy İlkokulu bahçesinde sona erdi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okul bahçesini dolduran yüzlerce vatandaşla birlikte okunmasının akabinde, festival çerçevesinde kurulan, engellilerle, vatandaşların el emeklerinden oluşan eserlerin sergilendiği stantlar protokol tarafından ziyaret edildi.

Etkinlikte konuşan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri festivalin temasını "Engelsiz Yaşam" olarak belirlemekteki amaçlarının, toplumda engelli farkındalığına dikkat çekebilmek olduğunu söyledi. Engelli bireylerin imkan verildiğinde başarılı olacağından şüphe duymadığını ifade eden Başkan Bağcı, festivalde 21 sanatçıyı ağırladıklarını ve birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla organize ettikleri festival ile Gömeç'in sesini dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gömeç Engelli Dayanışma Derneği üyesi engelliler tarafından mini bir Türk Halk Müziği konseri ve ardından da Gömeç Belediyesi Bendir Grubu gösterim sundu.

Festivalde; yaşamları boyunca ayakta kalabilmenin mücadelesi vererek, hem iş hayatında hem de sanat dünyasında başarılı olan engellilerle yapılan söyleşi yoğun ilgi gördü.

Festivalin ilk gecesi; Türk Halk Müziği severlerin yakından tanıdığı Seda Kurnaz, Kutsal Evcimen ile Mustafa Özarslan ve Grup Çığ konserleriyle coşkulu bir şekilde sona erdi. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın Seda Kurnaz ve Kutsal Evcimen ile birlikte sahnede türkü seslendirmesi yoğun alkışlarla karşılık buldu.

Festivalin açılışında; Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Akkoyunlu ile Edremit ve Burhaniye belediyelerinin temsilcileri de hazır bulundu.