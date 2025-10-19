Haberler

4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen 4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali, tiyatro oyuncularının yöresel şarkılar eşliğinde horon oynayıp dans etmesiyle başladı. Festival, 26 Ekim'e kadar çeşitli tiyatro gösterileri ve etkinliklerle devam edecek.

Artvin'de, Borçka Belediyesince organize edilen "4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı.

Festival kapsamında belediye başkanlığı önünde bir araya gelen tiyatro oyuncuları ile katılımcılar, yöresel şarkılar eşliğinde horon oynayıp dans ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yaptığı konuşmada, etkinliğin uluslararası nitelikte olduğunu ve farklı ülkelerden tiyatro ekiplerinin ilçeye geldiklerini belirtti.

Orhan, festivalin 26 Ekim'e kadar süreceğini dile getirerek, "Her akşam saat 19.30'da Acarlar Meslek Yüksekokulu'nda, köylerde ve belediyemize ait sosyal alanlarda tiyatro gösterileri izlenecek. Ayrıca söyleşiler ve halk müziği etkinlikleriyle dolu bir hafta bizi bekliyor." dedi.

Festivalin ilk gününde "Apsolit" adlı oyun, Acarlar Meslek Yüksekokulu'nda sahnelenecek.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Kültür Sanat
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.