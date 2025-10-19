Artvin'de, Borçka Belediyesince organize edilen "4. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı.

Festival kapsamında belediye başkanlığı önünde bir araya gelen tiyatro oyuncuları ile katılımcılar, yöresel şarkılar eşliğinde horon oynayıp dans ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yaptığı konuşmada, etkinliğin uluslararası nitelikte olduğunu ve farklı ülkelerden tiyatro ekiplerinin ilçeye geldiklerini belirtti.

Orhan, festivalin 26 Ekim'e kadar süreceğini dile getirerek, "Her akşam saat 19.30'da Acarlar Meslek Yüksekokulu'nda, köylerde ve belediyemize ait sosyal alanlarda tiyatro gösterileri izlenecek. Ayrıca söyleşiler ve halk müziği etkinlikleriyle dolu bir hafta bizi bekliyor." dedi.

Festivalin ilk gününde "Apsolit" adlı oyun, Acarlar Meslek Yüksekokulu'nda sahnelenecek.