"39. Uluslararası İzmir Festivali" 4 Haziran'da başlayacak

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen "39. Uluslararası İzmir Festivali", 4 Haziran-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festival, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları, İzmir Goethe Enstitüsü, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenecek.

Festival kapsamında tiyatro, atölye, dans ve konser etkinlikleri yapılacak.

Etkinlikler, 4 Haziran saat 21.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gitarist Pablo Sainz-Villegas ve Festival Oda Orkestrasının "Müziğin Akdeniz Ruhu" konseriyle başlayacak.

Festival, 8 Temmuz saat 21.30'da Çeşme Kalesi'nde Belçikalı şef Karel de Wilde yönetimindeki La Chapelle Sauvage, Hans Zimmer'in film müziklerinden oluşan seçkiyle sona erecek.