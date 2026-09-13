33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ’Attila’ ile başladı

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Giuseppe Verdi'nin eseri "Attila" operasıyla başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 12-26 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sanatseverleri bir kez daha opera ve balenin seçkin örnekleriyle buluşturuyor. Kazakistan'dan katılacak Abay Operası sanatçılarının performanslarının da yer aldığı festival programında; 1 opera, 2 bale eseri ve 1 sahne kantatı olmak üzere 4 eserin toplam 6 temsili sanatseverlerle buluşuyor.

Festivalin açılış gecesinde Aspendos Antik Tiyatrosu, Verdi'nin güçlü müziği ve etkileyici sahne dünyasıyla sanatseverleri buluşturdu. Festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan'ın konuşmasıyla başladı. Açılış temsilini izlemek üzere Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, KKTC Antalya Konsolosu, Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yer aldı.

Perde 'Attila' ile açıldı

Festivalin açılışında, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenen Giuseppe Verdi'nin "Attila" operası sanatseverlerle buluştu. Güçlü müzikal yapısı, etkileyici koro sahneleri ve kalabalık sanatçı kadrosuyla dikkat çeken eserde; Orkestra Şefi Lorenzo Castriota yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede solistlere eşlik etti.

Giuseppe Verdi'nin erken dönem şaheserleri arasında yer alan, Hun hükümdarı Attila'nın Roma ile olan çatışmalarını konu alan ve dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden biri olan "Attila", rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konuldu. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonundaki son prömiyer eseri olarak sanatseverlerle buluşan ve büyük beğeni alan eserin dekor ve kostüm tasarımı Semahat Gülden Sayıl, koreografisi Bader Çakan, ışık tasarımı ise İnan Erbil Sefer imzası taşıyor.Başlıca rollerde; Şafak Güç "Attila"yı, Bilge Yılmaz "Odabella"yı, M. Burak Pektaş "Foresto"yu, Serhat Konukman ise "Ezio"yu seslendirdi.

Üç perde olarak sahnelenen Giuseppe Verdi'nin 1846'da bestelediği "Attila", yalnızca tarihi bir opera olmanın ötesinde; güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan güçlü bir insanlık dramı olarak öne çıkıyor. Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan yapıt, Verdi'nin ilerleyen yıllarda olgunlaştıracağı dramatik anlatım anlayışının önemli habercilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihi olayları dramatik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

'Anna Karenina' festivale damga vuracak

15 Eylül 2026 Salı akşamı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan ve bir dünya prömiyeri olarak sahnelenen "Anna Karenina" balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. 1870'lerin Rusya'sında geçen; aşk, evlilik ve sadakat temalarını derinlikli biçimde ele alan eser; sadakat, tutku ve kıskançlık arasında sıkışan Anna Karenina'nın trajik hikayesini dansın estetik diliyle sahneye taşıyor.

Tchaikovsky, Puccini ve Prokofiev'in müziği ile Tulio Gagliardo Varas'ın beste ve müzik düzenlemeleriyle hayat bulan "Anna Karenina" bale eseri, ünlü koreograf Young Soon Hue'nun imzası ile sahnede olacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 2 Mayıs 2026'da dünya prömiyeri gerçekleştirilen eserde orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahnede Antalya Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarına eşlik edecek.

Hem klasik hem modern yorumlara sahip, güçlü anlatımı ve duygusal derinliğiyle sanatseverleri sarsıcı, etkileyici bir görsel ve işitsel yolculuğa davet eden eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Koreli koreograf Young Soon Hue'nun Neo-Klasik tarzıyla dikkati çekerken, ana hikayeye sadık kalan librettosuyla seyirciyi, bildiği hikayeyi bambaşka bir estetik evrenle baş başa bırakan bu özel bale prodüksiyonu eser karakterlerin iç dünyasını çarpıcı bir dille sahneye taşırken, izleyicinin hikayeyi kesintisiz takip edebildiği güçlü bir dramatik bütünlük kuruyor.

'Carmina Burana' sahne alacak

Festivalin devamında, 19 Eylül 2026 Cumartesi ve 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamları Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından dünyaca ünlü "Carmina Burana" sahne kantatı sahnelenecek.

Alman besteci Carl Orff tarafından Münih yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 kadar şiir ve şarkıdan esinlenerek oluşturulan, dünyanın adeta soluksuz dinlediği "Trionfi" (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan "Carmina Burana", bu yıl ilk kez Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde iki temsille sahnede olacak.

Orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, çocuk korosu şefi Sinem Emine Ulusoy yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, solistler ve bale sanatçıları eşlik edecek.

Eser, festival kapsamında art arda iki gece sahnelenecek. Güçlü solist kadrosuyla dikkat çeken yapımda; sopranolar Nurdan Küçükekmekçi ve Işılay Meriç Karataş, tenorlar Erdem Erdoğan ve Dağhan Ergün ile baritonlar Tuğrul Enver Töre ve M. Yusuf Yıldız dönüşümlü olarak sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

A.Volkan Ersoy'un sahneye koyduğu, koreografileri A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, M. Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan'a ait olan eserde orkestra, solistler, koro, çocuk korosu ve bale sanatçılarının bir arada yeraldığı, yepyeni ve görkemli bir koreografik anlatım sahnede olacak.

Dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile 'koreografik sahne kantatı' olarak sanatseverlerle buluşuyor. Carl Orff'un eşsiz müziğinin etkileyici danslarla ve teknolojik yeniliklerle buluştuğu, her şeyi ile kolektif bir çalışma olarak sahneye konulan eser, iki gece sanatseverlerin hafızalarında unutulmaz izler bırakacak.

Kapanış 'Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu' ile yapılacak, finalde spartacus balesi sahnelenecek

25 Eylül 2026 Cuma ve 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamları Aspendos Antik Tiyatrosu'nda saat 21.00'de Kazakistan'dan festivale katılan yabancı konuk topluluk "Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu" ünlü bale eseri "Spartacus"ü iki gece sahneye koyacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanış gecesinde de sahne alacak yabancı konuk topluluk "Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu" bale sanatçıları Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanan ünlü gladyatör Spartacus'ün özgürlük mücadelesini unutulmaz performanslarıyla sahneye taşıyacak.

Bestesi ünlü besteci Aram Haçaturyan'a, librettosu Nikolai Volkov'a, redaksiyonu Yuri Grigorovich'e, koreografisi Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Zaurbek Raybayev'e ait eser, güçlü müziği ve etkileyici koreografisiyle izleyicilere unutulmaz bir sanat şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı