Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, fındık hasadından dönen Döndü Yar (62), ayağının kayıp 6 metreden bahçeye yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; fındık hasadının ardından evine dönmek üzere yola çıkan Döndü Yar, ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metreden bahçeye yuvarlandı. Yaralanan Yar, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Döndü Yar'ın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı