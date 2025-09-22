32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başladı

ADANA'da bul yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verildi.

32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni, Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği törende, festivale katılan filmler, kategorilerine göre tanıtıldı. Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yıl içinde hayatını kaybeden Türk Sineması'nın önemli isimlerini hatırlattı. Sinemanın, savaşların ve adeletsizliklerin karşısında olduğunu savunan Geçer, barışın ve umudun sesi olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve yurdu saran orman yangınları ile zeytin ağaçlarının bu yıl festivalin ana temasını oluşturduğunu aktaran Geçer, "Sinema bu gerçekliği görünür kılarak, insanlık vicdanının dili oluyor" dedi.

Konuşmanın ardından 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verildi. İlhan'a ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer takdim ederken, Cevher'e ise ödülünü şu an tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar verdi. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Seriner'in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'nün elinden aldı.

Ödül törenin ardından ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, sahne aldı.