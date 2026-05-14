300 Çocuk Tek Sahne: Balıkesir’de Müzik Dolu Bir Konser

Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırlanan "300 Çocuk Tek Sahne" çocuk koroları konseri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen konser, farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelen çocukları müziğin ortak paydasında bir araya getirdi.

Dr. Orkun Karakuş yürütücülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahne alan yaklaşık 300 çocuk, izleyicilere renkli bir müzik şöleni sundu. Koroya, Prof. Dr. Gökalp Parasız yönetimindeki Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşan orkestra eşlik etti.

Konserde; BAÜN Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Zülal Karakuş ve Dr. Orkun Karakuş yönetiminde faaliyetlerini sürdüren BAÜN Çocuk Korosu, Koro Şefi Ayça Erkılıç yönetimindeki Altıeylül Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, Koro Şefi Ezgi Reyna Coşkun yönetimindeki Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Çocuk Korosu ile birlikte Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinden oluşan öğretmen adaylarının yönetimindeki Atköy İlkokulu, Plevne İlkokulu, Nergiz İlkokulu, Üçpınarlı Şehit Ali İlkokulu ve Ayşebacı Şehit İsa Yavaş İlkokulu çocuk koroları yer aldı. Proje kapsamında, müzik öğretmeni bulunmayan ve müzik eğitimi imkanlarının sınırlı olduğu okul öğrencilerinden oluşan çocuk koroları ile şehir merkezindeki çocuk koroları aynı sahnede buluştu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan konser boyunca çocuklar söyledikleri eserlerle büyük beğeni topladı.

Konsere; Rektör Vekili Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin aileleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı