30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Kuğu Gölü' ikinci temsil sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Kuğu Gölü' balesi sahnelendi. Festivalde, ünlü koreografların yorumlarıyla eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi ikinci temsiliyle sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde,

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Çaykovski'nin bestelediği "Kuğu Gölü" balesi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eser, ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'ın koreografisi üzerine Devlet Opera ve Balesi koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yorumlarıyla sahneye taşındı.

Sahnede sanatçılara, Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Savaş Camgöz, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait iki perdelik eserde, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalması anlatıldı.

Festival 17 Eylül Pazar günü saat 21.00'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği "La Bayadere" balesiyle devam edecek.