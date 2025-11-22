3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş üstü bireyler için çevrim içi eğitim vermeye başlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 60 yaş üstü bireylere yönelik "3. Yaş Üniversitesi"nin, bu yıl ikinci bahar döneminde çevrim içi ortamda da eğitim vermeye başlayacağını belirterek, "Gayemiz ilk 3 yıl içerisinde dijital ortamda 15 bin, 5 yıl içerisinde de 100 bin öğrencimize ulaşmak." dedi.

Rektör Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul'daki Hamidiye Külliyesi'nde 2019'da, 60 yaş üstü bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecine katılmasını, sosyal hayata aktif şekilde dahil olmasını ve sağlıklı yaşlanma bilincinin güçlendirilmesini hedefleyen "3. Yaş Üniversitesi" programını başlattıklarını anlattı.

Program kapsamında bu yıl üniversitenin Ankara'daki Gülhane Külliyesi'nde ilk kez öğrencilerini almaya başladığını söyleyen Aydın, programın temel ve ileri seviyeden oluştuğunu dile getirdi.

Eğitimlerin, ilk aşamada bir yıllık süreyi kapsadığını aktaran Aydın, "Mezun olan öğrencilerimiz 'biz bir yere gitmeyiz, eğitimimiz devam etsin, yeni dersler koyun' dediler. Bizler de hem temel hem de ileri seviye başlattık. Temel seviyede 175 öğrencimiz mezun oldu. Onların 55'i de ileri seviyeden mezun oldu. Bu yıl da Gülhane'de başlattığımız 3. Yaş Üniversitesine de 26 öğrencimiz müracaat etti." diye konuştu.

Aydın, 3. Yaş Üniversitesine başvuranların ilkokul mezunu ve 60 yaşın üzerinde olması gerektiğini bildirdi.

Eğitim süreci öğrencilerin yaş ve tecrübelerine yönelik oluşturuluyor

Öğrencilerin yaşlarına ve tecrübelerine uygun bir eğitim süreci oluşturduklarını vurgulayan Aydın, "Temel hukuktan, ilk yardıma, akılcı ilaç kullanımından, insan ilişkilerine, dijital sistemlerden, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, sosyoloji gibi birçok alanı içeren derslerimiz var. Bu derslerde de yüzde 70 devamlılık bekliyoruz. Eğitim içerisinde sınavlar var, sınavlardan sonra mezuniyet haklarını elde edenleri de mezun ediyoruz. Bir kişinin gelmiş olduğu yaş dönemindeki hayatı daha yaşanabilir kılması adına, bilmesi gerekenleri bir üniversite sorumluluğu içerisinde aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın, üniversitede sadece teorik derslerin olmadığını belirterek öğrencileri çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle 18-25 yaş aralığındaki genç kuşakla bir araya getirdiklerini hayat tecrübelerini, bakış açılarını ve davranış biçimlerini paylaşmalarını sağladıklarını vurguladı.

"Gerekli altyapıyı önemli oranda tamamladık"

3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İnanılmaz derecede mutlular ve hayatlarının kolaylaştığını görüyorlar. Örneğin, bir hukuk düzeni içerisinde komşuluk ilişkisinden, devletten, yerel yönetimden ya da kamusal yönetimden ne bekledikleri üzerinde de bir oturuma sahip oluyorlar. İlaç kullanımındaki etkileşimlerinden, hangi ilacın ne zaman kullanılması gerektiğine, 'doğru olmayan ilaç kullanımı' ya da 'ilaç tavsiyeleri' gibi şeylerin ne kadar yanlış olduğunu, sosyal iletişim ağında bir sonraki kuşaklarla, örneğin torunlarıyla iletişimlerine bir restorasyon oluyor ve bunun da faydalarını görüyorlar."

Aydın, üniversitenin bu yıl daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"3. Yaş Üniversitemizi önümüzdeki bahar döneminde çevrim içi ortama açacağız. Sadece yüz yüze değil, bu dersleri canlı olarak izleyen Türkiye'nin her yerinde, Hakkari Yüksekova'dan Keşan'a kadar, İzmir'den Kars'a kadar üye kayıtları yapacağız. Üyelerimizin ekran başında oturabilecekleri saatleri planladık. En fazla 20-25 dakika ekranın başında kalacakları ders programları vererek, devamlılıklarını da izleyerek çevrim içi eğitim moduna gireceğiz. Gayemiz ilk üç yıl içerisinde dijital ortamda 15 bin, 5 yıl içerisinde de 100 bin öğrencimize ulaşmak. Bunun için gerekli altyapıyı önemli oranda tamamladık."

"Bu yaşta ikinci bahar gibi oldu"

Ankara'da 3. Yaş Üniversitesi'ne başlayan öğrencilerden 63 yaşındaki Emine Yıldırım, 3 kızını ve 2 kardeşini okuttuğunu belirterek "İlkokul mezunuyum. Üniversite benim hayalimdi. Kızım da bunu bildiği için, bana sormadan kayıt yaptırmış. İlk duyduğumda inanamadım sonra da çok heyecanlandım. Dersler için çok heyecanlıyım, bu yaşta ikinci bahar gibi oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Zahit Ünal da bu tür programlara aktif şekilde katıldığını anlatarak "Çocuklarımın üçü de üniversiteye gitti. Çocuklarıma hep 'bir üniversite okuyamadım' diyordum. Burayı öğrenince mutlu oldum. Bizim için bir heyecan oldu." ifadelerini kullandı.