3. Marmaris Kitap Günleri'nde Şükrü Erbaş ve Sinan Meydan Okurlarıyla Buluştu

Marmaris Kitap Günleri, Şükrü Erbaş ve Sinan Meydan'ın katılımıyla devam ediyor. Ünlü yazarlar söyleşiler yaparak kitaplarını imzaladılar. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da etkinliğe katıldı.

3. Marmaris Kitap Günleri, kitapseverleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Saman İskelesi'nde düzenlenen etkinliğin hafta sonu konukları Şükrü Erbaş ve Sinan Meydan oldu.

Ünlü şair ve yazar Şükrü Erbaş ve tarihçi yazar Sinan Meydan, 3. Marmaris Kitap Günleri kapsamında okurlarıyla buluştu. Şükrü Erbaş, 29 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede söyleşiye katıldı, ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Cumhuriyet tarihi ve Atatürk üzerine araştırmalarıyla tanınan ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan ise dün Marmarisli okurlarıyla bir araya geldi. Meydan, söyleşisinde Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinden kesitler sundu. Söyleşiyi dinleyenler arasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yer aldı.

KİTAP GÜNLERİNE DAVET

Tüm kitapseverleri 10 Ağustos'a kadar Saman İskelesi'nde devam edecek etkinliğe davet eden Başkan Oktay, şunları söyledi:

"Birbirinden önemli yazarlarımızı Marmaris Kitap Günleri'nde ağırlamaya devam ediyoruz. Kitapseverlerle bir araya gelip kültür ve sanat dolu günler paylaşıyoruz. Bu kapsamda 3. Marmaris Kitap Günleri'nin konuğu olan Şükrü Erbaş ve tarihçi yazar Sinan Meydan, keyifli söyleşilere imza attılar. Kendilerine etkinliğimize katılımları için çok teşekkür ediyor, tüm halkımızı bir kez daha kitap günlerine davet ediyorum."