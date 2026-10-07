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3. Anadolu Opera ve Bale Festivali Midyat, Divriği, Akhisar ve Kadirli'ye gidecek

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3. Anadolu Opera ve Bale Festivali Midyat, Divriği, Akhisar ve Kadirli'ye gidecek
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DOB Genel Müdürlüğü, 3. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde kasım ayında Midyat, Divriği, Akhisar ve Kadirli gibi ilçeleri opera ve baleyle buluşturacak. Gösterimler ücretsiz olacak; festivalle Anadolu'da genç yetenekler de keşfedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, opera ve baleyi Anadolu'nun dört bir yanına taşıma amacıyla düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin üçüncüsünde Midyat, Divriği, Akhisar ve Kadirli gibi birçok ilçeyi sanatla buluşturacak.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, 2025-2026 sanat sezonunun dolu dolu geçtiğini, temsil sayısını artırdıklarını söyledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 2024 yılında başlatılan ve Türkiye'yi baştan başa sanatla buluşturan Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Salcan, bu festivalle opera ve baleyi Türkiye'nin farklı şehirlerine ve Anadolu'nun dört bir yanına taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

Festivaldeki tüm gösterimlerin ücretsiz olarak her yaştan izleyiciye sunulduğuna dikkati çeken Salcan, aynı zamanda bu etkinlikle Anadolu'da sanatı yaymanın yanında genç yeteneklerin de keşfedildiğini ifade etti.

Sanatı Türkiye'nin farklı illerine taşıyan Anadolu Opera ve Bale Festivali ile ulaşamadıkları yerlere gitmeye çalıştıklarını vurgulayan Salcan, "Önümüzdeki 3. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde geçen yıl gittiğimiz Çemişgezek gibi ilçeler seçeceğiz. Hiç gidilmemiş ilçelere ulaşmaya çalışacağız. İnşallah iller gibi ilçeleri de bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Salcan, bu yıl kasım ayında başlamayı planladıkları 3. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde Mardin'in Midyat, Sivas'ın Divriği, Manisa'nın Akhisar ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesi gibi birçok ilçeyi opera ve baleyle buluşturacaklarını dile getirdi.

"Öğrencilerimize yetenek taramaları yapıyoruz"

Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilkinin Şırnak'ta başladığını belirten Salcan, orada yaklaşık 1200 seyirciye konser verildiğini kaydetti.

Her gittikleri ilde beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Salcan, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz her yerde güzel sanatlar liselerimizde öğrencilerimize yetenek taramaları yapıyoruz. Gözlemliyoruz, onlara yardımcı olabileceğimiz konular varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Operayı, senfoniyi, tiyatroyu, sanatı anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmaları yine artarak devam ettireceğiz."

Salcan, sanatseverleri güzel bir yeni sezonun beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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