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27. Uluslararası Ankara Caz Festivali Başladı

Türkiye Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, açılışta, bu yıl 'Caz ve Özgürlük' temasıyla düzenlenen festivale destek olanlara teşekkür etti. Festivale destek veren kişi ve kurumlara plaket takdiminin ardından açılış konserini Kerem Görsev, Kağan Yıldız ve Ferit Odman'dan oluşan trio verdi. Ankara Uluslararası Caz Festivali 25 Kasım'a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle devam edecek.