Trabzon'da "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" iki oyunla devam etti

Trabzon'da devam eden festivalde 'Körlerin Dünyası' ve 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunlar izleyiciyle buluştu. Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Trabzon'da düzenlenen "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Körlerin Dünyası" ve "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunlar sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin 10'uncu gününde, Moldova'dan Dionis Tanasoglu Gagauz Milli Tiyatrosu Nikolay Kolyada'nın yazdığı "Körlerin Dünyası" adlı oyunu Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşturdu.

Yönetmenliği Denis Baburin'in yaptığı oyunda, efsanelerden duyduğu körler dünyasının içerisinde kendini bulan birinin seçimleri anlatılıyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu ise Özlem Lale Şahin'in yazdığı, Levent Ulukut'un yönettiği "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Oyunda, 1910 İstanbul'unda sarayda mühendis olarak çalışan Hayri, kız kardeşi Hayrünnisa, tamburi Mehmet Bey ve biraderi Kenan'ın zengin olmak için radyoyu icat etme süreci ve buradan doğan aşk hikayesini anlatılıyor.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNevin Kurtuluş:

işte bu bizim kültür ve sanat geleneğidir, osmanlı döneminden bu yana böyle güzel şeyler yapıyoruz. avrupa'nın ayağına bakmaya gerek yok kendi yolumuzu biliyoruz.

Haber YorumlarıDiana Uluyurt:

Uluslararası festivaller güzel şey ama ben bakıyorum Avrupa'da böyle etkinliklere çok daha fazla bütçe ayrılıyor. Burada da kültür önemli ama maalesef sektör çok desteklenmediğini düşünüyorum. Yine de Trabzon'a böyle bir festivali başarıyla yürütenleri tebrik etmek lazım. Umarım bu tür etkinlikler artarak devam eder.

Haber YorumlarıMuhammet Tayyip Çetin:

Hayvanlar da tiyatroda oynarsa daha iyi olur ya.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

