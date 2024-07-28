Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşar peynirinin tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" sona erdi.

Göle Festival Alanı'nda düzenlenen ve dün başlayan festivale, ikinci gününde de yoğun katılım oldu.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan etkinlikte, vatandaşlar toplu halay çekmenin keyfini yaşadı.

Sağanağın yer yer etkili olduğu festivalde, yerel sanatçılar da sahne aldı.

Festival, davetlilerin stantları gezmesiyle sona erdi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AA muhabirine, festivale katılımın yoğun olmasından mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu festivallerle gurbetçilerimizle buluşuyoruz. Bugünkü kalabalık, yoğun katılımda bunun en bariz örneğidir. Özellikle dışarıdan gelen hemşerilerimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların Göle'mizden mutlu ayrılmaları için çaba gösteriyoruz."

Budak, sonraki yıllarda festivale katılımın daha çok olması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.