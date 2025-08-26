22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali', 'Elektronika' ile Sona Erdi

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin kapanış oyunu 'Elektronika' ile sanatseverler keyifli bir gece yaşadı. Festival, 14 bin 800 izleyici sayısıyla bir önceki yıla göre daha geniş bir kitleye ulaştı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla 1-25 Ağustos 2025 tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, dün sahnelenen 'Elektronika' isimli temsil ile sona erdi. Çağdaş dansın Türkiye'deki temsilcilerinden Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul- MDTİst) tarafından sahnelenen 'Elektronika'ya, sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'ndeki kapanış gecesinde, iki modern dans topluluğu sahne alarak elektronik müzikle harmanlanan dinamik koreografileriyle alışılmış kalıpların dışına çıkan yenilikçi bir dans gösterisi sundu.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, bu yıl 7 farklı eserden oluşan 13 temsil sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festival, 14 bin 800 izleyici sayısıyla bir önceki yıla göre daha geniş bir kitleye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali ile 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nden sonra 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali de kendi rekorunu kırarak ulaştığı seyirci sayısı ile mayıs ayından itibaren düzenlenen uluslararası festivallerin seyirci sayısı, 51 bin 744 oldu.