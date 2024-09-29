Üye Girişi
Haberler

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde Bosnalı sanatçı Damir İmamovic performans sergiledi. Festival 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 9. gününde Bosnalı sanatçı Damir İmamovic sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında gündüz Mevlana Meydanı'nda, Zakiran Ensemble topluluğu sahneye çıktı.

Daha sonra, Bosnalı sanatçı Damir İmamovic, Selçuklu Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

30 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda yarın, Mevlana Meydanı'nda 17.30'da Ufuk Yürüç, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da ise İranlı sanatçı Şehram Nazeri sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında detaylı bilgiye "mistikmuzikfestivali.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Kültür Sanat

Müzik Festivali Kültür Sanat Etkinlikler Festival Kültür Sanat Müzik Yaşam Eylül konya

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });