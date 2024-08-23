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21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Zorba' balesiyle sona erdi

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Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Zorba' balesiyle sona erdi. Festivalde 6 eser 11 temsil sahneleyerek rekor seyirci sayısına ulaşıldığı bildirildi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Zorba" balesiyle sona erdi.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivali bu yıl, 13 bin 500 yerli ve yabancı sanatseverin izlediği belirtildi.

3-22 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Kuğu Gölü" balesiyle açılışı gerçekleşen festivalde, Samsun Devlet Operası "Carmen", Mersin Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Gatsby", İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Güldestan" misafir konuk Basıleu Franca Topluluğu "Ballet Latino Tango" kapanışı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve seyirciden büyük beğeni alan "Zorba" balesiyle gerçekleştirildi.

Ünlü Yunan edebiyatçı Nikos Kazancakis'in aynı adlı eserinden esinlenilen Mikis Theodorakis'in müzikleri ile enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesi, Ege'nin bu ünlü hikayesini bale adımları ile sahneye taşıdı. Librettosu ve koreografisi ise Lorca Massine imzası taşıyor.

Zorba balesi, yaşama sevincinin, umudun, dostluğun ve tesellinin anlatıldığı hikayesi ile kültürler arası bir köprü kuruyor.

Eserde küçük bir Yunan kasabasına gelen John isimli Amerikalının güzel dul Marina'ya aşık olması ve Zorba ile tanışmasıyla başlayan hüzünlü hikayesi anlatılıyor.

Uluslararası yıldız sanatçıların ve grupların da katılımıyla gerçekleşen festivalde 6 eser 11 temsil sahneleyerek rekor seyirci sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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