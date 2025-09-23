Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen "21. Germencik İncir Festivali" başladı.

Germencik Belediyesinin organize ettiği festivalin açılışı için kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Ali Şanlı Kültür Meydanı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreninin yapıldığı alana kadar yürüdü.

Kaymakam Sultan Doğru, açılıştaki konuşmasında, yörenin bereketli topraklarının çiftçilerin alın teri ve incirle buluştuğunu söyledi.

Doğru, "Bizim için incir sadece bir meyve değil emeğin, sabrın simgesidir. Bu güzel festival birliğimizin, beraberliğimizin ve birliğimizin aynı zamanda bir teminatı. Çünkü hep birlikteyiz ve daha ileri gideceğiz." dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise bir hafta sürecek festivalde ilçenin bereketli topraklarını ve incirini anlatacaklarını dile getirdi.

Festival kapsamında incirle ilgili etkinler, söyleşi ile konserler düzenlenecek.