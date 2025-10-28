2025 Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir insanlarından Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları açıklandı.

Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 12'ncisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 8 ayrı dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jürisi ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jürinin aldığı karar neticesinde 2025 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai

Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2025 - ÖDÜL GEREKÇELERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai

Günümüz kadar geçmişin birikiminden beslenerek şiirde geleneksel olanla modernizmi harmanlayan, poetika ve politikanın insan tekleri ve toplum üzerindeki etkilerini soruşturan duyarlılığı, dergiciliği; fikri planda şiir üzerine verdiği emekler nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Toplumun değişik katmanlarından çıkardığı kişileri başarılı bir biçimde roman kahramanı haline getirmesi, şehrin karmaşık düzeni içinde özüne yabancılaşan insanın dramını duru bir lisanla dikkatlere sunması ve her bir eserinde farklı anlatım teknikleri deneyerek okurla güçlü bağ kurmadaki başarısı nedeniyle Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

Filistin'in kültürel ve edebi direnişini odağa alarak sanatın politik hafızayı kurma gücünü görünür kılan araştırmaları ve İsrail'in edebiyat üzerindeki ideolojik etkisini çözümleyen çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

Dilde ve ifade biçimindeki yetkinliği, eserlerinde masalları ve mitleri kullanarak oluşturduğu çarpıcı atmosfer nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Gündelik hayatı ilgiyle kurcalayan şiirlerindeki canlı duyuş ve düşünsel çaba nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Modern Arap sanatının biçimsel ve düşünsel temellerini attığı eserlerinde savaş, sürgün ve hafıza temalarını derin bir etik duyarlılıkla ele alan, coğrafyada yaşanan trajediyi unutturmamaya çalışan eserleri nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye kadar uzanan farklı türleri zekice kurgulaması, okurlara zengin hayal dünyasının kapılarını aralaması, çocuklar ve gençler için yazdığı eserlerde gelenekle olan bağlara güçlü vurgu yapması nedeniyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Hem akademisyen hem icracı kimliğiyle uzun yıllardır Türk halk müziğine emek veren, milletin bağrından çıkmış, kültürel kimliğimizin özü niteliğindeki türkülerin yaşatılması, arşivlenmesi ve doğru biçimde tanıtılmasındaki katkılarından dolayı Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın

Günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak, ince duyarlılıklar ve kimi zaman sarsıcı ironik eleştirilerin eşlik ettiği şiirsel çizgileriyle sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatımıza açtığı pencereler ve bu pencerelerden gözlemlediklerini düşünce ve inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatımıza yaptığı büyük katkılar nedeniyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.