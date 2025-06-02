2024 Yılı Sinema ve Tiyatro İstatistikleri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında 736 filmin vizyona girdiğini ve sinema seyirci sayısının 32 milyon 538 bin 289 kişi olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılında 295'i yerli 441'i yabancı film olmak üzere toplam 736 filmin vizyona girdi. 2024 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 776, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 317 bin 274 oldu. Sinema seyirci sayısı, 2024 yılında 32 milyon 538 bin 289 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı 18 milyon 469 bin kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı 14 milyon 68 bin 511 kişi olarak kayıtlara geçti.

TİYATRO SALONU SAYISI 1025 OLDU

Tiyatro salonu sayısı 2023/24 sezonunda 1025 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 431 bin 631 oldu. Devlet Tiyatroları seyirci sayısı 2023/24 sezonunda 1 milyon 794 bin 724 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, geçen sezona göre yüzde 18,5 artarak 9 bin 744 oldu. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 25 artarak 2 milyon 158 bin 41 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 29,5 artarak 5 milyon 895 bin 145 oldu. 2023/24 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı 12 bin 474 olurken, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 22 bin 929 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 0,9 azalırken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 46,2 arttı.

OPERA VE BALE SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 30,2 ARTTI

Türkiye'de 2023/24 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 59,6 arttı, gösteri sayısı ise yüzde 34 arttı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 84,2 artarak 489 bin 975 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 47,9 arttı, koro seyirci sayısı yüzde 82,5 arttı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 150,5 artarak 191 bin 571 oldu.