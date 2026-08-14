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Matisse'in Çalıntı 8 Eseri Brezilya'da Bulundu

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Brezilya'da kütüphaneden çalınan Henri Matisse'e ait 200 bin dolar değerindeki 8 eser, Sao Bernardo do Campo'da bir evde ele geçirildi. Hırsızlığı planladığı iddia edilen Laéssio Rodrigues de Oliveira cezaevinde.

Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Biblioteca Mrio de Andrade halk kütüphanesinden geçen yıl çalınan Fransız sanatçı Henri Matisse'e ait toplam değeri 200 bin dolar olan 8 eser, Sao Bernardo do Campo kasabasındaki bir evde bulundu.

Fransız sanatçı Henri Matisse'ye ait çalıntı 8 eser Brezilya'nın Sao Bernardo do Campo kasabasındaki bir evde bulundu. Polis, Sao Paulo'daki Biblioteca Mrio de Andrade halk kütüphanesinden çalınan Fransız sanatçı Henri Matisse'e ait toplam değeri 200 bin dolar olan 8 eseri geri aldı. Polis baskını sırasında 44 yaşındaki Joao Paulo Linhares de Araujo da gözaltına alındı. Brezilya basınının "çalışkan bir sanat hırsızı" olarak tanımladığı 53 yaşındaki Laéssio Rodrigues de Oliveira'nın hırsızlığı planladığı iddia ediliyor. Oliveira, yargılandığı başka bir dava nedeniyle Nisan'dan beri cezaevinde bulunuyor.

Hırsızlık sırasında Brezilyalı ressam Candido Portinari'ye ait çalınan 5 eser henüz bulunamadı.

7 Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Biblioteca Mrio de Andrade halk kütüphanesine giren iki hırsız güvenliği ve iki ziyaretçiyi etkisiz hale getirmişti. Sanat eserlerini toplayan hırsızlar ana girişten yürüyerek ayrılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha önce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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