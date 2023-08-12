20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Devam Ediyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali renkli performanslarıyla devam ediyor. Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu'nun Bollywood temalı performansı büyük beğeni topladı. Festivalde ayrıca İspanyol Flamenko Dans Topluluğu da sahne alacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali renkli performanslarıyla devam ediyor.

Bodrumlu sanatseverlerin karşısına ilk kez çıkan ve geleneksel Hint müzikleri ve modern Bollywood şarkıları ile sahneye adeta bir Bollywood filmi yansıtan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu, "A Passage to Bollywood" adlı performansları ile seyirciden büyük beğeni aldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, temsil öncesi festivalin başlamasında ve gelişmesinde emeği geçen Oğuz Özlem, Zeynep Sunal ve Remzi Buharalı'ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

"A PASSAGE TO BOLLYWOOD", KOREOGRAF ASHLEY LOBO TARAFINDAN SAHNEYE AKTARILDI.

Bodrum Kalesinde Hint rüzgarı estirecek olan eserde tiyatro, aksiyon, romantizm ve dans bir arada deneyimlendi.

Eser daha önce turneye çıktığı İsrail, Bahreyn, Güney Afrika, Kanada, Tayvan, Meksika, Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinde seyirci tarafından büyük ilgi görmüştü.

Festivalde İspanyol Flamenko Dans Topluluğunun sergileyeceği "Woman By Aarón Vivancos" adlı eser 13 Ağustos Pazar akşamı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, sembol ve kültürel bir öge olarak "kadınlık" konusundan yola çıkılarak; şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut ve neşeyi sahneye taşıyan performansın koreografisi Aarón Vivancos'a, müzikleri Aarón Vivancos ve Gonzalo Garcia'a ait.

Bodrum Kalesinde muhteşem müzik, dans ve kostümleriyle Flamenko ateşini yakacak olan "Woman By Aarón Vivancos"'ın dramaturjisi Pilar G. Almansa'ya, kostüm tasarımı ise flamenko modasını özel ve zarif tasarımlarıyla yaşatan ünlü isim ALVARNO'ya, ışık tasarımı ise UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok etkinliğin zengin atmosferine imza atan Jorge Elbal' e ait.

Festivalde yer alan etkinlikler Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde saat 21.30'da başlar.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, Bodrum Kalesi, OASİS AVM, Midtown AVM ve Turgut Reis gişelerinden ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.