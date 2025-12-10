2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda dereceye girenler açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen 2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda ödül alan isimler açıklandı.

Genel Müdürlüğün internet sayfasında yapılan açıklamaya göre, 2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Türk müziği repertuvarını geliştirmek, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek, yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Değerlendirmeler sonunda, üç dereceli kategori ve mansiyon ödülü ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılına ithafen özel ödül almaya hak kazananlar belli oldu.

Birincilik ödülüne İsmail Tatar, ikincilik ödülüne Cavit Ersoy, üçüncülük ödülüne Celal Orkun Arıcı, mansiyon ödülüne Halil İbrahim Özdemir, Hüseyin Akpınar ve Temel Savaş Özkök layık görüldü.

Yarışmadaki özel ödül ise üçüncülük ödülünü de alan Celal Orkun Arıcı'ya verildi.