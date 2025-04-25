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2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından bando konseri verildi

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2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından bando konseri verildi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Şırnak'ta öğrencilere konser verildi.

2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından bando konseri verildi

ŞIRNAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Şırnak'ta öğrencilere konser verildi.

Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Şırnak Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulu'nda verilen konsere öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Çevrede bulunan binalardan vatandaşlar da çalınan marşlara eşlik etti.

Malatya'dan Şırnak'a gelen bando şefliğinin Bando Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak'ın yaptığı 2'inci Ordu Bölge Bandosu, Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulunda düzenlediği konserde Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak'ın yönetimindeki bando "23 Nisan", "Sakarya Marşı", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Senden Daha Güzel", "Bugün Bayram", "Vatan", "Gençlik Marşı" ve "Memleketim" marş ve şarkılarını seslendirdi. 25 kişilik bando takımının verdiği konser, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

3 sınıf öğrencisi Demsal Helbest Umaç 2'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekipleri tarafından verilen konserde çok eğlendiklerini ve sevindiklerini ifade ederek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

8 sınıf öğrencisi Çiçek Uyar ise, "Bugün burada bize gösterdikleri gösteri için çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Bize verdikleri konserde söylenen şarkı ve marşlar için onlara çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konser oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Kültür Sanat
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