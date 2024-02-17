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Tahrip edilen 2 bin yıllık Herkül heykeli kurtarılmayı bekliyor

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Bursa'da Roma dönemine ait 2 bin yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Tarihi eser yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken ziyarete gelen vatandaşlar, tarihi esere sahip çıkılarak korunmasını istiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Kaderine terk edilen tarihi eser yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Turistik bölge olması gereken yerin çöplerle dolması ve bataklığa dönüşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere köyü yolu üzerinde, Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

TARİHİ ALAN BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ

Heykelin sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan asa ortadan kayboldu. Herkül kabartmasının bulunduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü. Çevrede biriken çöpler nedeniyle kötü görüntüler oluştu.

Tahrip edilen 2 bin yıllık Herkül heykeli kurtarılmayı bekliyor

İNSANLARI KÖTÜLÜKLERDEN KORUDUĞUNA İNANILIYORDU

Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor. Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu.

Tahrip edilen 2 bin yıllık Herkül heykeli kurtarılmayı bekliyor

SAĞ ELİNDEKİ GÜCÜ TEMSİL EDEN ASA KAYBOLDU

Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

Tahrip edilen 2 bin yıllık Herkül heykeli kurtarılmayı bekliyor

ZİYARETÇİLER BAKIMSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

Herkül'ü ziyaret eden Özdemir Yiğit, "Herkül heykelini görmek için İznik'e geldik. Görkemli heykeli gördük çok mutlu olduk. Fakat etrafında ki bu düzensizlik bu bakımsızlık gerçekten dikkatlerimizi çekti. Tarihimize sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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